Un catedrático de Química analiza los compuestos con los que 'cocinaban' la cocaína de la 'Operación Garbanzo Negro': "Sería una droga de diseño"

Ricardo Díaz, catedrático en Química, analiza para Equipo de Investigación los compuestos químicos con los que, según Asuntos Internos, la trama de Luis Fernández 'cocinó' la cocaína de la 'Operación Churruca'.

Asuntos Internos intensifica las vigilancias a la trama del jefe de narcóticos de Valladolid, Luis Fernández, y vuelven a centrar su atención en Roberto de la Rúa, el confidente del inspector.

De este modo, encuentran una nueva pista. De la Rúa sale de una droguería cargado con productos químicos, entre ellos ácido bórico, ácido nítrico y carbonato sódico, acompañado de su pareja.

El carbonato sódico tiene un uso muy extendido entre los narcos. Ricardo Díaz, catedrático en Química, explica a Equipo de Investigación que su aspecto es "idéntico al que puede tener la droga que estuviesen comercializando" y "podrían utilizarlo para cortar la cocaína, pero siempre que neutralicen su basicidad para no provocar directamente una quemadura en la persona que lo está ingiriendo".

Para ello, apunta, se utiliza el ácido bórico, que tiene una textura similar. Se trata de un fungicida que se utiliza para fumigar plantas y eliminar plagas. Respecto a las proporciones, el experto señala que "va a depender de la temeridad del traficante, de su experiencia en cortar droga", pero "podría llegar fácilmente a un 20 o un 30 por ciento". Esto, señala, podría aumentar el precio del kilo de la droga desde los 23.000 euros hasta los 35.000.

La investigación señala que en el cocinado de la droga también se utilizó acetona, según el experto "un agente extractante" para sustraer un principio activo de otro tipo de droga y añadirlo a la cocaína. El objetivo, señala, sería "que pudiera enganchar mucho más". De este modo, estarían convirtiendo la cocaína en, según el experto, "una droga de diseño".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Operación Garbanzo Negro' en atresplayer.