La macrodiscoteca de los desnudos universitarios llegó a facturar hasta 100.000 euros en una sola noche

El recinto tenía capacidad para albergar a 3.500 personas. Antes de acceder al local, muchos jóvenes consumían alcohol en el aparcamiento y en las inmediaciones, tal y como se analizó en un programa de Equipo de Investigó en 2015.

La misma escena se repitió cada viernes durante el curso universitario en Madrid. Cientos de estudiantes acudieron con bolsas de alcohol a un polígono industrial donde se encontraba una macrodiscoteca, considerada una de las salas de ocio más grandes de Europa, tal y como mostró Equipo de Investigación en un programa emitido en 2015.

El recinto tenía capacidad para albergar a 3.500 personas. Antes de acceder al local, muchos jóvenes consumían alcohol en el aparcamiento y en las inmediaciones. Quienes entraban antes de la 1:30 horas y presentaban el carné universitario accedían de forma gratuita para disfrutar de una noche de fiesta que se prolongaba durante varias horas.

Uno de los momentos más polémicos de la velada era un concurso en el que resultaba ganadora la participante que terminaba con menos ropa. El organizador animaba a las concursantes, muchas de ellas universitarias, que participaban a cambio de premios como viajes o consumiciones.

La fiesta se extendía hasta el amanecer y, según recogió el programa, una noche de estas características podía generar una facturación cercana a los 100.000 euros para la discoteca. A las puertas del local, una joven mostró su rechazo a este tipo de concursos y aseguró que "una mujer no se puede denigrar así de esa manera".

Horas después, las imágenes del concurso se difundían rápidamente por las redes sociales, donde eran vistas por miles de personas, alimentando una polémica que terminó llegando a los medios de comunicación.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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