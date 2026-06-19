Un experto desmonta la afirmación de Miguel Bosé sobre cómo aseguró haberse curado de la tuberculosis: "No sirve para lo que dice que sirve"

En declaraciones a Equipo de Investigación en un programa de 2024, Emilio J. Molina, portavoz de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, rechazó esa versión.

Miguel Bosé aseguró haber padecido una tuberculosis grave y sostuvo que logró superar la enfermedad gracias al CDS, una "sustancia prohibida", según explicó él mismo. Además, afirmó que el tratamiento con antibióticos le había provocado "efectos secundarios gravísimos".

En declaraciones a Equipo de Investigación en un programa de 2024, Emilio J. Molina, portavoz de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, rechazó esa versión.

"Según él, se ha curado de una tuberculosis provocada por un hongo con un tipo de lejía que no sirve para lo que dice que sirve", señaló. El experto explicó que el CDS "es una lejía mucho más corrosiva, utilizada en la industria para la potabilización de aguas".

Asimismo, indicó que, si Bosé realmente había padecido tuberculosis, lo más probable era que los antibióticos hubieran sido los responsables de su recuperación, aunque el cantante interpretara lo sucedido de otra manera. También añadió que, en caso de haber existido una infección secundaria por hongos, su sistema inmunitario probablemente habría respondido por sí solo, sin necesidad de recurrir a esa sustancia.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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