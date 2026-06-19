Zapatero, una defensa preparada durante 29 días que no convenció y hasta enfadó al juez Calama: "Yo no soy una madre abadesa"

Entre líneas Después de tener 29 días para prepararse, la defensa de Zapatero consistió, en muchos momentos, en asegurar que no recordaba nada. En los audios de la declaración, de dos horas y 20 minutos, se observa cómo el juez Calama no da credibilidad a lo que decía Zapatero.

El juez José Luis Calama mostró escepticismo ante las explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre su relación con Análisis Relevante, empresa que, según el magistrado, podría estar diseñada para recibir comisiones, algo que Zapatero niega rotundamente. Durante la declaración, que duró dos horas y 20 minutos, hubo tensos intercambios entre ambos, especialmente cuando el juez cuestionó la informalidad de los encargos recibidos por la empresa. Calama destacó que las respuestas del expresidente no lograron desvirtuar los indicios de criminalidad, aunque no impuso medidas cautelares, al no encontrar un riesgo procesal acreditado.

Algunas explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero no convencieron al juez José Luis Calama, especialmente sobre los encargos que recibía de Análisis Relevante, de los que apenas hay rastro porque se habrían dado, según el expresidente del Gobierno, "verbalmente".

"Era una comunicación, dada la relación que teníamos. "Hay que ver a este cliente (...) Que es como funcionan buena parte de las consultoras, con mi experiencia", defendió Zapatero, una declaración que generó mucha incredulidad en el juez instructor. "En la experiencia que he tenido aquí, que es distinta a la suya (...) Normalmente se funciona de una manera más formal", contestó.

La tensión fue creciendo hasta que el juez Calama recordó a Zapatero que, cuando él estaba hablando, el expresidente tenía que "guardar silencio". Durante las dos horas y 20 minutos de declaración hubo momentos de choque al hablar sobre las conclusiones del juez sobre Análisis Relevante, una empresa que, según el magistrado, "parece que se monta para recibir comisiones", algo que Zapatero "niega absolutamente".

"En mi vida he negociado ninguna comisión. ¡Es mi trabajo y un trabajo que se valora! (...) ¡He realizado una intensísima tarea!", defendió el expresidente, que se mostró visiblemente molesto cuando afeó las "hipótesis" y "conjeturas" del juez, como prueba este intercambio:

Calama : "Si no hubiera estado usted, Análisis Relevante, por lo que veo en los ingresos y en los gastos, habría quebrado".

: "Si no hubiera estado usted, Análisis Relevante, por lo que veo en los ingresos y en los gastos, habría quebrado". Zapatero : "Bueno, eso es una...".

: "Bueno, eso es una...". C : "Porque no sé si sabe que...".

: "Porque no sé si sabe que...". Z : "Es un juicio de valor que tampoco podríamos contrastar".

: "Es un juicio de valor que tampoco podríamos contrastar". C : "Si, pero si vemos las...".

: "Si, pero si vemos las...". Z : "¡Es una hipótesis, una conjetura!".

: "¡Es una hipótesis, una conjetura!". C: "Señor Zapatero, no lo pongo en duda. Pero tiene que entender que yo no soy una madre abadesa sino un juez instructor".

El juez ha dejado claro, con varias pinceladas, que las respuestas del expresidente no le han convencido demasiado, algo que ya podíamos intuir cuando, en su auto tras el juicio, trasladó que Zapatero "no había logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación".

Así lo expuso en el escrito en el que descartaba imponer medidas cautelares contra el expresidente del Gobierno, algo que exige siempre un juicio "especialmente riguroso" porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse "si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado".

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