EEUU anuncia un alto el fuego entre Israel y Hizbulá que entra en vigor este mismo viernes

¿Qué ha pasado? La milicia chií libanesa y el Gobierno del líder israelí, Benjamin Netanyahu, "han acordado un alto el fuego", ha informado un alto funcionario estadounidense, que ha añadido que negociadores de EEUU y de Qatar han trabajado para conseguir el acuerdo, con ayuda de Irán.

Estados Unidos ha anunciado que Israel y Hizbulá han acordado un alto el fuego, efectivo desde las 16:00 horas locales. Este acuerdo, facilitado por negociaciones de Estados Unidos y Qatar con la colaboración de Irán, busca poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluyendo Líbano. Sin embargo, la tregua se ve amenazada tras recientes ataques israelíes en Líbano, que han dejado al menos 18 muertos, y la respuesta de Hizbulá, que ha matado a cuatro soldados israelíes. Hizbulá acusa a Israel de violar el alto el fuego y promete defender Líbano, advirtiendo de represalias ante futuras agresiones.

Estados Unidos ha anunciado este viernes que Israel y Hizbulá han acordado un alto el fuego a partir de las 16.00 (horal local, 15.00 en la España peninsular). Así lo ha informado un alto cargo de la administración estadounidense, en el contexto de una guerra marcada por los altibajos, incumplimentos y por una cascada de acusaciones cruzadas.

Por su parte, la milicia chií libanesa y el Gobierno del líder israelí, Benjamin Netanyahu, "han acordado un alto el fuego", ha informado el funcionario, que ha añadido que negociadores de EEUU y de Qatar han trabajado para conseguir el acuerdo, con ayuda de Irán. "Entendemos que tras el intercambio de fuego de hoy [por este viernes], Israel y Hizbulá están ahora en tregua", ha expresado.

En las últimas horas, al menos 18 personas han perdido la vida por diferentes ataques israelíes en varios puntos de Líbano y las respuestas de la milicia apoyada y financiada por Irán, que ha matado a cuatro soldados israelíes en la madrugada de este viernes, amenazaban con echar por tierra el alto el fuego pactado el pasado domingo entre Washington y Teherán.

Aunque el acuerdo incluye el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, el mandatario israelí no ha dejado de atacar en territorio libanés, lo que ha enfadado al presidente estadounidense, Donald Trump, que le ha afeado su actitud en varias ocasiones.

En paralelo, Hizbulá ha afirmado que "defenderá Líbano" y ha acusado a Israel de violar el alto el fuego a pesar del acuerdo preliminar. En un comunicado, Hizbulá ha apostado por "defender el territorio y al pueblo libanés frente a los ataques de Israel" y ha acusado a "su enemigo" de "violar el alto el fuego" a medida que se recrudecen los bombardeos.

"Afirmamos que el enemigo nunca ha respetado el alto el fuego desde que se acordó en noviembre. Tampoco en abril ni después del reciente acuerdo alcanzado por las partes, que hace hincapié en el final de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano", ha sostenido.

En este sentido, y para "compensar por su incapacidad para hacer frente a los milicianos de la resistencia y cubrir así sus propios fracasos sobre el terreno, el enemigo sigue cometiendo masacres contra civiles y atacando localidades que son seguras". "Permaneceremos alerta ante cualquier agresión y defenderemos nuestra tierra y a nuestra gente con todo el coraje. Causaremos grandes pérdidas sobre el Ejército enemigo", ha apostillado, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar.

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