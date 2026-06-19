Hallados muertos un padre de 50 años y su hija de 20 en una vivienda de Gerena (Sevilla)

Lo que se sabe La esposa y madre de los fallecidos es la que ha encontrado los cuerpos. No se sabe la causa de las muertes, pero no se descarta ninguna hipótesis.

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 50 años y su hija de 20, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en una casa de Gerena, Sevilla. Emergencias 112 recibió un aviso alertando sobre un hombre y una joven heridos que no reaccionaban. La madre de los fallecidos encontró los cuerpos al regresar del trabajo. La Guardia Civil y servicios sanitarios se movilizaron, pero estos últimos se retiraron poco después. La investigación está a cargo del Equipo de Policía Judicial, sin que se descarten hipótesis sobre las causas del suceso. La zona permanece acordonada y la jueza de guardia ha sido informada.

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de unos 50 años y su hija, de 20, cuyos cuerpos han sido encontrados sin vida este viernes en una casa de la localidad sevillana de Gerena.

Emergencias 112 ha recibido un aviso poco antes de las 14:30 horas que alertaba de que había un hombre y una chica joven heridos en la vivienda y que no reaccionaban, en una casa de la Avenida de la Estación. La Guardia Civil ha confirmado la muerte del padre y la hija, tras movilizarse patrullas en servicio.

Al parecer, la madre y esposa de los fallecidos ha sido la que ha encontrado los cuerpos, cuando ha llegado de trabajar desde un centro cercano al lugar de los hechos. Según ha confirmado laSexta, no existían denuncias previas de violencia en la familia.

El 112 ha movilizado a efectivos policiales y servicios sanitarios, que en este último caso se han retirado poco antes de las 15:30 horas. Tras el hallazgo, la Central Operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, no se conocen las causas de los fallecimientos ni se descarta ninguna hipótesis.

La calle está cerca de la salida de la localidad sevillana hacia la vecina Aznalcóllar, y se encuentra acordonada mientras trabajan los investigadores.

La jueza de guardia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha sido avisada para que revise la estancia donde se han producido los hechos y proceda al levantamiento de los cuerpos.

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