El PP insiste pese al veto de la Mesa y presenta una nueva moción en el Congreso con "el deseo" de que haya elecciones "cuanto antes"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo

El contexto El PP ha registrado esta nueva moción después de que esta semana la Mesa del Congreso vetara dos enmiendas de Junts y PP a otra moción popular que pedía lo mismo.

El Partido Popular (PP) ha presentado una nueva moción en el Congreso para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones, tras el veto de la Mesa del Congreso a enmiendas de Junts y PP que pedían lo mismo. La moción, registrada el jueves, fue reformulada para cumplir con las exigencias de los letrados de la Cámara. El PP espera que la nueva redacción sea admitida a trámite. La moción critica la situación política actual y exige responsabilidades por casos de corrupción. Además, defiende la libertad del Congreso para ejercer sus funciones sin censura y rechaza la prohibición de debates, como sucedió recientemente.

El PP ha registrado una nueva moción para que el Congreso inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que convoque elecciones, después de que esta semana la Mesa del Congreso vetara dos enmiendas de Junts y PP a otra moción popular que pedía lo mismo. Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han explicado que la moción fue registrada el jueves pero que hoy se ha reformulado uno de sus puntos para cumplir con el criterio que los letrados de la Cámara les pidieron.

"No comprenderíamos que con la nueva redacción no se admita a trámite la moción completa", afirma el PP en un comunicado. El punto modificado afirma que el Congreso "manifiesta su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura".

El documento es una moción consecuencia de interpelación urgente sobre "la insostenible situación" del Gobierno de España y sus responsabilidades en la misma del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres. Los puntos 2 y 3, señala el PP, transcriben de forma exacta otras iniciativas ya admitidas a trámite por la Mesa tras ser presentadas por los grupos de Vox y Junts.

Se añaden dos nuevos puntos en lo que se exige la asunción de responsabilidades por los "casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos" y se defiende la libertad de la Cámara Baja para ejercer sus funciones constitucionales legislativa, de control al Gobierno y de orientación política sin censuras. Y en un quinto punto se reclama que la Cámara se posicione en contra de que se impidan debates como, a juicio del PP, ocurrió esta semana.

El Congreso aprobó el jueves con los votos del PP, Vox y Junts, la moción de los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sin pedir un adelanto electoral, ya que las enmiendas que lo pretendían fueron vetadas por la Mesa de la Cámara Baja esta semana.

El pasado martes, PP y Junts registraron dos enmiendas a una moción de los populares en las que pedían que el Congreso se pronunciara sobre la necesidad de un adelanto electoral. Horas después, la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, decidió no admitirlas al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido