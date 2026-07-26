Una exempleada de Sinaí Giménez cuenta a Equipo de Investigación por qué se refiere a él como el "encantador de serpientes"

Una exempleada de Sinaí Giménez relató en Equipo de Investigación cómo era trabajar con el conocido como el 'rey de los gitanos' en Galicia. El programa, emitido en 2015, recogió su duro testimonio.

Equipo de Investigación analizó en 2015 la figura de Sinaí Giménez, conocido como el 'rey de los gitanos' en Galicia, y habló con Ana Curra, una de sus antiguas empleadas, a quien el programa presentó como "la única dispuesta a hablar de su antiguo jefe", tal y como precisó Glòria Serra.

Curra trabajó en una asociación vinculada a una asesoría, donde se encargaba de impartir cursos de educación vial y de gestionar el papeleo para solicitar subvenciones. Según explicó, la entidad consiguió reunir 20.000 euros para desarrollar cursos de alfabetización vial. "Sinaí aparecía en pocas ocasiones y se ponían nerviosos cuando él aparecía", afirmó.

La exempleada aseguró que Giménez "tiene muy claro lo que quiere", pero su ambición no era "buena". Además, describió así a su antiguo jefe: "Yo lo llamo 'el encantador de serpientes' porque muestra una cara al mundo, pero tiene otra".

"He vivido cosas con Sinaí que no me gustaría volver a vivir en el ámbito laboral y personal", declaró, sin querer dar más detalles.

El reportaje también repasó la actividad pública de Giménez al frente de distintas asociaciones, como la Plataforma de Cooperativas de Vendedores Ambulantes, de la que era presidente, o la Asociación de Mujeres Gitanas de Galicia. Según recogió el programa, esos cargos le facilitaron reunirse con distintas autoridades y responsables públicos.

Al término de la entrevista, el reportero destacó la valentía de Curra por acceder a hablar ante las cámaras, en un contexto en el que pocas personas se atrevían a hacerlo.

El programa recordó además recordó los acontecimientos de noviembre de 2007, cuando unas 50 personas fueron desalojadas del poblado chabolista de O Vao (Galicia) y siete infraviviendas fueron demolidas. Aquel día, las cámaras captaron a Sinaí Giménez entre los afectados, un momento que supuso el inicio de su papel como portavoz de los vecinos.

Giménez aprovechó aquella situación para asumir un papel protagonista en defensa de las familias desalojadas. Casi una década después, el equipo regresó a O Vao para comprobar qué había sido de ese respaldo. Durante la visita, varios vecinos aseguraron que no lo consideraban el patriarca de los clanes de la zona ni el "príncipe" que algunos le atribuían. "Él lleva los temas de las ferias y así, pero aquí manda el patriarca, él no", afirmaron. También cuestionaron su implicación con una crítica contundente: "Promete y luego no hace nada".

*Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2015 de Equipo de Investigación.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el príncipe de los mercadillos en atresplayer.com