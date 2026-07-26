Así se defendía el autor del multitudinario 'simpa' en un bautizo en Equipo de Investigación: "Me pedían una barbaridad de dinero"

El hombre acusado de protagonizar uno de los 'simpas' más multitudinarios de España defendió su versión ante las cámaras de Equipo de Investigación, negó varias de las acusaciones y atribuyó el conflicto al importe que le reclamaban.

El hombre que protagonizó uno de los 'simpas' más multitudinarios que se conocieron en España rompió su silencio ante las cámaras de Equipo de Investigación en 2023. El programa reconstruyó el caso del bautizo celebrado en un restaurante gallego, un banquete que terminó convertido en una enorme polémica después de que quedara sin abonar una factura de unos 5.000 euros. Al evento acudieron casi 200 invitados, hubo fuegos artificiales, barra libre de whisky y, al finalizar la celebración, la cuenta quedó pendiente de pago.

Antes de conseguir su testimonio, el equipo del programa contactó con su mujer, quien aseguró no saber nada de lo sucedido. Apenas unos minutos después, el programa recibió una llamada de su abogado, quien confirmó que su cliente estaba dispuesto a conceder una entrevista, siempre que estuviera presente su letrado durante toda la conversación.

Ya ante las cámaras, el hombre ofreció una versión muy distinta a la que mantenía el establecimiento. Reconoció haber contratado "un servicio pagando una cantidad", aunque negó que el bautizo hubiera reunido a las cerca de 200 personas que se le atribuían. "No llegaron ni a 200 ni a 150", insistió durante la entrevista.

Además, asegura que consideraba desproporcionada la cantidad que le reclamaban desde el restaurante. "Nunca negué que, si había que pagar una cantidad pequeña, se podía pagar. Pero la barbaridad de dinero que me pedían…", aseguró para justificar su actitud.

También trató de restar importancia al banquete servido aquel día. "Les dieron fiambre para comer", afirmó, minimizando el menú que, según el establecimiento, se había preparado para los asistentes. Del mismo modo, negó que existiera un plan organizado para abandonar el restaurante de manera simultánea y evitar el pago. "Yo no me llevé nada", sostuvo al ser preguntado por lo ocurrido.

Durante la entrevista también rechazó que su intención hubiera sido cometer un 'simpa' desde el principio y recordó que había entregado una cantidad de dinero antes del evento. "Si la intención era no pagar, no habría dejado una señal", defendió.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el país de los 'simpas' en atresplayer.com

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