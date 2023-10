Equipo de Investigación habló en 2012 con María Luisa Torres, la primera madre que denunció a Sor María por, presuntamente, robarle a su bebé. Todo comenzó cuando fue a pedirle ayuda en sus primeros meses de embarazo.

María Luisa lo acababa de dejar con su pareja, estaba separada de su marido y tenía una niña pequeña de dos años y medio. Afirma que Sor María le quitó a su hija y le dijo que la iba a dar en adopción. "Me dijo 'no sigas preguntando, que a esta no la conoces. Tienes otra de dos años y medio que te la voy a quitar también y vas a ir a la cárcel por adúltera'", afirmó ante Equipo de Investigación, donde narró que "esa mujer tenía poder para eso y para más, pero no por ella misma, sino porque estaba muy protegida".

Así, aseguró que salió "con mucho miedo del hospital": "Pensaba que todavía me iba a quitar a la otra. ¿Cómo ibas a denunciar tú a una monja? Lo primero es que te tachaban de loca, y lo segundo es que estoy segura de que me hubiera quitado a mi hija Inés y me hubiera llevado a la cárcel", lamentó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.