"Ha llegado y ya estaba"
Un toxicómano confirma que el fentanilo está en las calles de Madrid: "No es cocaína o heroína, es 120 veces peor"
En la estación de Príncipe Pío, a poco menos de kilómetro y medio del centro de Madrid, Equipo de Investigación constata que el fentanilo ya circula por las calles de la capital, sobre todo para cortar la heroína.
Tras comprobar que el fentanilo ya circula por la Cañada Real, Equipo de Investigación se mueve a otra zona de consumo habitual: la estación de Príncipe Pío, apenas a un kilómetro y medio del centro de Madrid.
Los reporteros del programa preguntan a dos toxicómanos si el fentanilo ya ha llegado a las calles de la capital: "Ha llegado y ya estaba", afirma un hombre.
"Me han hecho la prueba en el CAD y de tres micras había dos de cocaína y una de fentanilo", señala el hombre, que asegura que entre los efectos de la droga está que ha perdido memoria: "Por eso lo llaman la droga de los zombis", apunta. Además, añade que "por la mañana me levanto con síndrome de abstinencia, que antiguamente no".
Otra mujer adicta señala que "sobre todo la heroína" está cortada con fentanilo, una sustancia que, comenta, "no es como la cocaína o la heroína, es 120 millones de veces peor".
Otro consumidora asegura que toma fentanilo porque "me lo mandan para mis dolores": "Unas cantidades exageradas porque tengo cinco hernias discales", añade. También sostiene que le han llegado a ofrecer 100 euros por un cachito de parche de fentanilo.
Al igual que en la Cañada Real, los consumidores dan a los reporteros muestras de la droga para comprobar si lleva fentanilo. "Que sepas que esto es heroína. No es Cola Cao".
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.
*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.