Cristina Rabadán, perdió a su hijo por una sobredosis: "La heroína que él había comprado estaba adulterada con fentanilo"

Cristina Rabadán, farmacéutica que trabajó 25 años en el Departamento de Estado, comparte su desgarradora historia tras sufrir la muerte de su hijo por una sobredosis provocada por el fentanilo.

Equipo de Investigación habla con Cristina Rabadán, farmacéutica que estuvo durante 25 años trabajando para el Departamento de Salud de Estados Unidos, que comparte el caso de su hijo Jonathan.

"A eso de los 17 años, empezó a consumir marihuana y, desgraciadamente, se pasó a la heroína", cuenta Cristina, que recuerda hablarlo con él como alguien que había vivido lo peor de esta droga en España.

La respuesta de su hijo era que era lo único que le calmaba la ansiedad, que le ayudaba a dormir, que tomaba poco y de alguien de confianza. Cristina explica que Jonathan "tuvo un par de hospitalizaciones y dijo: 'Se acabó' y se reinventó".

La farmacéutica señala que su hijo empezó a trabajar en una empresa como aparejador de construcción. A los tres días le llamaron a ella para decirle que no había ido a trabajar. Cuando llegaron a su casa para ver si estaba enfermo, le encontraron muerto.

Tras la autopsia, señala, "lo que se diagnosticó había sido intoxicación por consumo de drogas, y que el componente fundamental era fentanilo". "La heroína que él había comprado estaba adulterada con fentanilo y xilacina", apunta. Jonathan tenía 28 años.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.