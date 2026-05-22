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Actúa en segundos

Equipo de Investigación es testigo de una sobredosis por fentanilo: así le administran Narcan, un medicamento que le salva la vida

Equipo de Investigación presencia cómo un curso sobre cómo administrar Narcan, un medicamento capaz de reducir las muertes por fentanilo, se convierte en una agónica clase práctica cuando uno de los asistentes sufre una sobredosis.

Equipo de Investigación presencia cómo un curso sobre cómo administrar Narcan, un medicamento capaz de reducir las muertes por fentanilo, se convierte en una agónica clase práctica cuando uno de los asistentes sufre una sobredosis.

En 2022, Estados Unidos alcanza su récord de muertes por fentanilo. 100.000 personas en un solo año. Para evitar más muertes, los voluntarios utilizan Narcan, un medicamento que ha logrado reducirlas un 20%.

Equipo de Investigación es testigo de un curso en el que una ONG enseña cómo usarlo. El Narcan es un spray nasal capaz de revertir una sobredosis en segundos.

Al curso asisten una docena de consumidores, pero la teoría se interrumpe cuando uno de ellos pierde la consciencia. Actúan rápido, porque una sobredosis puede ocurrir en cualquier momento. En Estados Unidos, el fentanilo es ya la principal causa de muerte entre jóvenes de 18 a 44 años.

Roz Pichardo, voluntario de la ONG Operation Save of City, asegura que en la calle pueden ocurrir dos sobredosis como esta al día. En su libro, apunta todas las personas a las que ha administrado Narcan. La cifra ya va por 2.931.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.

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