"Casi 100% es fentanilo": habla el hermano de un preso muerto en la cárcel de Algeciras tras fumar una sustancia impregnada en una carta

Equipo de Investigación visita la cárcel de Algeciras para analizar el caso de tres presos muertos por fumar una carta impregnada con una sustancia. La principal sospecha es que se trataba de fentanilo.

Equipo de Investigación visita la cárcel de Algeciras. Allí Jesús Núñez, un exconvicto, les explica el protocolo que siguen cuando les llega correspondencia.

"Cuando llega una carta, pasan un escáner y entonces llaman por megafonía: 'Reparto de correo'. La abre un funcionario, saca las hojas que hay dentro, la abre entera para ver que no viene nada, que está vacío, y te dice: 'Toma' y tú ya te vas".

Sin embargo, explica cómo los presos cogen esa carta y la van cortando, "sacando tiras y luego partiéndolo en cachos más pequeñitos". "Luego echan el tabaco, van mezclando el papel con el tabaco masajeándolo, ponen el papel, lían el porro y se lo fuman como si fueran porros de hachís o de marihuana".

"Te va relajando, te va relajando, la respiración te va bajando y al final, pues te mueres de sobredosis y no se entera nadie", comenta el exconvicto, que explica que toda la hoja de esa carta "viene impregnada de fentanilo".

Lo sabe por experiencia propia, porque cuenta que "hay un chico que su hermano fue la primera víctima en la cárcel de Botafuegos y me lo contó de primera mano".

Tres presos murieron en la prisión de Botafuegos de Algeciras después de fumar una sustancia impregnada en tiras de papel. El principal sospechoso sería el fentanilo. La droga más letal del mundo ya ha llegado a España.

Equipo de Investigación contacta con el hermano de uno de los presos fallecidos por esta sustancia. Explica que solo le quedaba un año de condena y que tras visitar la enfermería, recibir tratamiento y salir de ella, "se desplomó": "Un infarto fulminante. Casi 100% es fentanilo", afirma, aunque indica que todavía no les han dado el informe de toxicología ni se ha abierto el sumario.

Lo que sí puede decir es que una tira de ese papel de siete centímetros por dos de ancho costaba 8 euros. "Ahí es la ley del silencio. Aquí nadie la vendió a nadie y nadie sabe nada", apunta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.