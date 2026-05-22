El fentanilo ya mata en España: así fue el caso de los dos fallecidos en Ciutadella (Menorca)

Plácido Martínez, comisario jefe de la Policía de Ciudadella, en Menorca, analiza el caso de las dos muertes por fentanilo que tuvieron lugar en la localidad. Se sospecha que el origen del fentanilo fueron "unas prescripciones médicas".

En una de las zonas más tranquilas de España, el fentanilo ya mata. Dos hombres aparecen muertos en Ciutadella.

El primer fallecido aparece dentro de un vehículo en una urbanización de chalés. Estaba tirado hacia delante. "Debe ser tan violenta la inhalación que se caen hacia adelante", explica un policía. Justo debajo de él tiene un sobre de fentanilo que había quemado para, con un tubito o con un papel de aluminio, inhalar el vapor.

La segunda víctima es encontrada a solo dos kilómetros, en una caseta de la estación de autobuses. Lo descubre una limpiadora que tropieza al intentar abrir la puerta. En este caso, el sobre de fentanilo también está cerca y, según los agentes, "debió de coger el parche y quemarlo directamente encima del papel de aluminio".

Plácido Martínez, comisario jefe de la Policía de Ciudadella, señala que el fentanilo podría proceder "de unas prescripciones médicas hacia determinadas personas, y se desviaban a un circuito ilegal de tráfico".

La policía descubre que el segundo hombre había comprado los parches a una vecina de Ciutadella que obtenía los parches "desde organismos públicos". "Ella tenía una dolencia, se le dispensaban los parches a través de dos vías. Una la vía de aquí, porque ella es residente en Menorca, y otra vía del Instituto Catalán de la Salud", explica el comisario jefe.

La mujer que los vendía se encuentra en libertad provisional. Una de las víctimas apareció apenas a 50 metros de su vivienda. Equipo de Investigación consigue localizarla, pero no responde a ninguna de las preguntas: "Si seguís me pongo agresiva".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.