Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

"Era un tipo peculiar": el pasado como futbolista de Javi Poves, famoso por sus ideas terraplanistas

En el centro del foco mediático por sus controvertidas opiniones, Poves jugaba al fútbol con 20 años y pedía cobrar en metálico porque no quería que el dinero pasara por una cuenta. "Era un antisistema", dice Juanma Castaño.

Javi Poves, en su etapa como futbolista

Javi Poves saltó a la fama en 2024 por hacer uso del fútbol para difundir sus ideas terraplanistas. El exfutbolista y ahora presidente y entrenador del Moscardó, club del madrileño barrio de Usera, ha afirmado en varias ocasiones que la Tierra no es redonda y dice que hasta que no vea pruebas concluyentes seguirá pensando así. Desde entonces todos son polémicas. La última cuando disfrazado de Jesucristo y hablando en un supuesto hebrero publicitaba su equipo de fútbol.

Pero en el pasado de Poves ya apuntaba a maneras. Así lo contaba Juanma Castaño a Equipo de Investigación en un especial de marzo de 2025. El periodista deportivo relataba cómo fue su vida como futbolista. "Era un tipo peculiar", afirma.

Castaño relataba que el Poves de entonces no quería cobrar en una cuenta bancaria, para él el fútbol era capitalista, todo lo contrario a lo que pensaba y a sus ideas antisistema. "Dejó el fútbol con veintipico años. Era un antisistema, el antifutbolista", señalaba Castaño.

El periodista contaba cómo decidió llevar a Poves a su estudio, momento en el que lanzó sus ideas terraplanistas. "Le vi que entraba perfectamente en el asunto y vi un filón", aseveraba. En aquella entrevista Poves dijo a los colaboradores que eran "un poco pringados" y que viven engañados. El tema se viralizó: solo en Instagram dos millones de personas dieron cuenta de sus declaraciones.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU y Europa se encuentran en Múnich con Trump como protagonista ausente y al que los líderes europeos aprietan para que decida qué relación quiere
  2. La 'ley del silencio selectivo' se impone en el PSOE: los barones callan sobre las críticas a Lambán y claman contra Felipe González
  3. Hasta 35 millones para Equipo Económico en cinco años, una amortización sospechosa o pagadores desconocidos: el informe patrimonial del exministro Montoro
  4. El Patronato: la cárcel moral del franquismo que persiguió a la "mujer caída" hasta 1985
  5. ¿Un 'Aquí no hay quien viva' de narcos?: la urbanización favorita de los traficantes más buscados está en Abu Dabi
  6. El emotivo reencuentro de Marisol con su hija Yoselyn tras su terrible detención por parte del ICE: "Me encadenaron. Me dolía el corazón allí"