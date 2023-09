José Luis Huertas, más conocido por su faceta de hacker con el nombre de Alcasec, ingresó en prisión acusado de ser el líder de una organización criminal y de participar en un delito contra las altas instituciones del Estado, descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales de manera continuada.

Toda una serie de delitos para los que todavía espera juicio, en condición de libertad provisional. Equipo de Investigación ha conseguido localizarle y preguntarle por cómo se siente sabiendo que mucha gente ha sido estafada y tiene graves problemas económicos a raíz de sus hackeos.

Asegura que se "arrepiente" de haber vendido ciertos datos, pero cree que él no podía hacer nada porque no sabía si los compradores iban a hacer "el bien o el mal". Sin embargo, preguntado por si es consciente de la gravedad de los hechos que supone hackear las webs de instituciones importantes del Estado, afirma que sí.

Con todo, asegura que ahora es el momento de pasar página, aunque se enfrenta a una pena de prisión que puede llegar a los 20 años. "Llega un punto en el que ya cansa, no dormir, estar pendiente... ¿y para que me ha servido?", dice al probgrama. "Siendo sinceros, esta última vez me ha cambiado bastante. Podría decir que la cárcel me ha venido bien". "¿Habrá que cambiar ya de etapa, no?", dice a este programa, contando además que ahora mismo está trabajando en ciberseguridad en una empresa.