Hoy, Equipo de Investigación reconstruye el triple asesinato de Isla Cristina en 'Matar a una familia': ¿quién era el objetivo?

Esta noche, a partir de las 22:30h, Glòria Serra reconstruye en laSexta el triple asesinato de Isla Cristina en 'Matar a una familia': dos encapuchados, una motocicleta, un Kalashnikov, dos mujeres y un chico de 16 años asesinados a tiros.

La noche del 16 de agosto, dos hombres encapuchados irrumpen en la barriada del Rocío, en Isla Cristina, y abren fuego con un fusil de asalto. Mueren Nieves Salazar, de 62 años; su hija María, embarazada de ocho meses; y Hugo, un chico de 16 años. Otras dos personas resultan heridas.

Los autores huyen en moto. A apenas un kilómetro del lugar del crimen, alguien graba cómo arde la motocicleta utilizada en el ataque y junto a ella, los investigadores encuentran un Kalashnikov. Pero hay algo que cambia por completo la historia: Hugo no era el objetivo.

¿A quién iban a matar?

Esta noche, a partir de las 22:30 horas en laSexta, Equipo de Investigación sigue el rastro de las otras víctimas y descubre una historia que comenzó mucho antes de aquella noche.

Los Salazar y los Moriña hoy están enfrentados, pero durante años fueron familia y celebraban juntos. Todo cambia en septiembre de 2024. Ramón Moriña muere durante un enfrentamiento en El Torrejón, en Huelva. Por su muerte está investigado su cuñado Manuel Salazar, conocido como 'el Baba'.

Después llegan los disparos, los incendios y las amenazas. Los Salazar abandonan El Torrejón y comienzan una huida por distintos puntos de España. Pero ni siquiera marcharse consigue detener la violencia. Meses después, vuelven a disparar contra la familia. Un hombre muere y Yasmina Salazar sobrevive tras recibir cinco disparos.

Equipo de Investigación habla con ella y consigue también la versión de los Moriña, que niegan cualquier implicación.Y entonces aparece un nombre que cambia de nuevo el rumbo de la investigación: Jesús de la Cruz, marido de María, una de las mujeres asesinadas. Dos meses y medio antes del triple crimen había sido detenido cuando pilotaba una embarcación cargada con 1.200 kilos de hachís.

¿Qué tiene que ver esa operación con los asesinatos? ¿Estamos ante las consecuencias del enfrentamiento entre dos familias o el móvil puede estar en otro lugar?

Mientras Equipo de Investigación reconstruye el caso, la investigación policial da un nuevo giro. El programa accede a los indicios que conducen hasta varios investigados y sigue el rastro de los presuntos autores materiales del triple asesinato.

Una familia que huye, una cadena de ataques, un crimen con más de una posible explicación y una pregunta que sigue en el centro de la investigación: ¿por qué los mataron?

'Matar a una familia', este viernes en Equipo de Investigación, en laSexta.

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