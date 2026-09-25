Las causas del triple crimen de Isla Cristina: ¿un ajuste de cuentas por un cargamento perdido o una venganza entre familias?

Jesús, el marido de María, fue detenido durante un transporte de hachís. Esto provoca que los Moriña relacionen esta detención con el triple crimen de Isla Cristina.

Tras el triple crimen ocurrido en Isla Cristina en agosto de 2026, todas las miradas están puestas en la familia de los Moriña y en su enfrentamiento con los Salazar. Pero los primeros comparten un nombre que cambia el rumbo de la investigación: Jesús, el marido de una de las mujeres asesinadas.

Jesus y María, hermana de 'El Baba', estaban casados. Dos meses y medio antes de que ella fuera asesinada, su marido es detenido. Carlos Rodríguez, jefe de Vigilancia Aduanera en Huelva, explica que es conocido por ser piloto de embarcaciones deportivas que transportan hachís.

El 28 de mayo de 2026 es detenido en la zona de río Piedras con una embarcación y 30 fardos, unos 1.200 kilos de hachís. La mercancía queda intervenida por la policía y, como indica Rodríguez, esto podría provocar que el que le haya contratado reclame esa pérdida. A pesar de ello, en este caso, el agente señala que quedaba bastante claro que la carga había sido intervenida por la policía.

El lanchero se cría en las calles de la barriada del Rocío, en Isla Cristina, las mismas en las que fallecía su mujer embarazada. Todos en el barrio le conocen. Un vecino señala que proviene de una familia de trabajadores, de gente del mar, pero que se metió "en un mundo raro". Jesús llevaría unos 10 años dedicándose a pilotar embarcaciones.

Los Moriña señalan que el triple crimen de Isla Cristina podría estar relacionado, precisamente, con Jesús y el narcotráfico. Yasmina, hermana de Manuel Salazar, 'El Baba', señala que esto no tendría sentido, ya que no han acabado con la familia de Jesús sino con la suya.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Matar a una familia' en atresplayer.

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