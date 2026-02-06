El jefe de Inmunobiología del CNIC avisa sobre las pseudoterapias con células dendríticas: "Pueden inducir una autoinmunidad que puede ser letal"

David Sancho, jefe del Laboratorio de Inmunobiología del CNIC, habla en este vídeo de los peligros de someterse a terapias con células detríticas si la inmunoterapia no se hace adecuadamente y "con los controles estrictos de un ensayo clínico".

Tras recibir un tratamiento alternativo para su cáncer de pulmón, David Mejía regresó a Mallorca. Su amigo Joan recuerda que "volvió fatal".

"No tenía fuerzas, ya solo descansaba del sofá a la cama", explica en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que nada más volver del centro donde le habían tratado "estaba tres veces peor".

Luz Fuentes, la madre de David, señala que tras recibir este tratamiento su hijo "empezó a hincharse y con dolores en los pies y en el cuerpo". Ella, mientras, se decía que "ese tratamiento no le está haciendo efecto a mi hijo".

David Sancho, jefe del Laboratorio de Inmunobiología del CNIC, explica que "si la inmunoterapia no se hace adecuadamente y con los controles estrictos de un ensayo clínico, las células dendríticas pueden tener bastante riesgo de inducir una inflamación mayor o una autoinmunidad que puede ser incluso letal".

Un mes después, David graba su último vídeo para las redes desde el hospital. Moriría dos semanas más tarde.

