Javi Poves responde a Equipo de Investigación tras el escrito de los terraplanistas: "Si todos dicen que no, pues yo también"

Segunda cita entre Equipo de Investigación y Javi Poves en 'El Club de los Terraplanistas'. En un programa tras el que, apenas 24 horas después de terminar de grabarse, se recibió un escrito por parte de los terraplanistas en el que retiraban su permiso para difundir "las grabaciones realizadas".

Así se acude a hablar con Javi Poves, con el presidente de un club de Segunda Federación, justo cuando aparece un hombre con una camiseta en la que se puede leer 'Si la Tierra es plana o una esfera... Lo importante es el Moscardó y Usera".

Poves, uno de los firmantes de dicho documento, ha explicado qué le motivó firmar el texto: "Por mi parte no me he pensado participar en el programa. No por mi parte. Pero yo dije pues si todo el mundo va a decir que no pues yo también".

Cuenta además qué es lo que motiva realizar dicho escrito: "Lo que se está intentando es asociar un pensamiento, algo sano, con algo insano".