El instituto de Cádiz que ha prohibido las bebidas energéticas: "Los alumnos estaban más nerviosos y les costaba concentrarse"

Josefi Ponce, profesora de Física y Química de este instituto de San José del Valle, explica cómo las bebidas energéticas afectan al rendimiento escolar de los estudiantes: "Llegan muy cansados y no les interesa nada lo que podemos contarles".

En Europa, desde 2011, la norma sobre las bebidas energéticas se limita a una advertencia en la etiqueta: 'No recomendada para menores ni embarazadas'. Ante la falta de regulación clara, un instituto de San José del Valle ha decidido actuar. Desde 2021 no se permiten bebidas energéticas en sus aulas.

Josefi Ponce, profesora de Física y Química en este centro que fomenta los hábitos de vida saludables, explica a Equipo de Investigación que la decisión se toma en el momento que notan que sus estudiantes "están más nerviosos en clase" y "les cuesta concentrarse".

"Cuando nosotros intentamos explicar las primeras horas, ellos vienen muy dormidos", apunta la docente, que señala que sus estudiantes "se acuestan tarde y no tienen el mismo rendimiento escolar", ya que por la mañana "llegan muy cansados y no les interesa nada de lo que podemos contarles".

El programa habla con algunos de los alumnos de este instituto. Muchos de ellos levantan la mano al preguntarles si han consumido bebidas energéticas en el último mes. Algunos de ellos aseguran que tenían entre 11 y 12 años cuando las probaron por primera vez. Uno de ellos incluso lo hizo a los 9. Por ello, la profesora considera que "quizás deberíamos hacer la formación desde primaria".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.