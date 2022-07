Cristina Bergua, una adolescente de Cornellà de 16 años, salió de casa en 1997 para encontrarse con su novio y a partir de ahí su rastro se perdió para siempre, como recordó Equipo de Investigación en un programa de 2018 que laSexta volvió a emitir el sábado pasado.

A pesar de que novio, Javier Román, nunca fue detenido por el caso, un informe de un detective recoge que él fue el presunto asesino de la menor.

El detective Jorge Colomar interroga a todo el entorno de Cristina Bergua y entrega un dosier con sus conclusiones a la Policía. Sostiene que para él sí hay relación entre que la menor quisiera dejar a su pareja y su desaparición: "Javier no encajaba bien eso de que le quisieran dejar, en una relación anterior con una niña de 13 años, cuando ella decide romper, le amenaza".

Equipo de Investigación localiza a la exnovia de Javier Román, que habla ante las cámaras de esa etapa de su vida.

"Nos conocíamos, salíamos en grupo, éramos amigos en aquel entonces y estuve saliendo un tiempo con él. Cuando lo dejé, me amenazó y me dijo que me iba a hacer la vida imposible", recuerda.

"Le dejé por estas cosas, ya empezaba a marcarme, a decirme con quién no quería que fuera. Dije que hasta ahí habíamos llegado y que nadie me iba a cohibir", añade.

En este sentido, la exnovia de Javier Román sostiene que prefiere no verlo: "Es una persona que está fuera de mi vida y que no tiene interés".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta volvió a emitir el pasado viernes.