Cristina Bergua desaparece sin dejar rastro la noche del 9 de marzo de 1997. Aquella tarde, entre las 17 y las 18 horas, se dirige hasta la casa de su novio, a unos 500 metros de la suya y allí ambos están hasta que anochece, como recuerda Equipo de Investigación en un programa de 2018 que laSexta volvió a emitir el pasado viernes..

Según su novio, a las 21:00 horas, él acompaña a la adolescente de 16 años hasta un punto en la calle, donde se pierde su rastro. A las 22:00 horas, Cristina Bergua no ha regresado a casa y sus padres ponen una denuncia.

"Aquella noche viene una amiga de mi hija y me dice que sabe dónde vive Javier, su pareja, me acompaña y vamos a su casa a preguntar qué había pasado con Cristina. Encuentro una persona a la que le da igual, no voy a decirle que habíamos perdido un bolso, o un monedero, voy a decirle que Cristina no había vuelto a casa. Pienso que una persona con 26 años se tenía que haber puesto a buscarla en la calle como hacemos nosotros", asegura Luisa Vera, madre de Cristina Bergua.

"Él demuestra tener sangre fría, helada. Además, él no se echa a la calle. Yo no sabía que mi hija tenía una relación con un hombre mayor que ella, no podía permitir que una niña esté saliendo con un hombre", añade Juan Bergua, padre de Cristina Bergua.

En televisión, el novio de Cristina Bergua, Javier Román, asegura en la época que tenían una relación de tres años "que era ignorada por los padres".

Preguntado por si Cristina Bergua le iba a dejar el mismo día que desapareció, él responde que aquello "estaba ya arreglado": "A la semana siguiente hacíamos tres años y estaba solucionado".

Además, el novio de la adolescente responde que "al padre se le va mucho la mano" y que "eso es hacerle un moratón en la pierna, en los brazos y en la espalda".

Tras sus palabras, la madre de Cristina Bergua llama al programa y sostiene que sabe que "el moratón que tenía en la cara se lo ha hecho él". Sin embargo, Javier Román contesta que era un chupetón: "Eso no duele".

Ángel Casas, uno de los rostros más populares de la televisión, es uno de los periodistas que ha tenido cara a cara al novio de Cristina Bergua. Así recuerda la entrevista: "Está a la defensiva, está tenso. La imagen que da con la entrevista no es buena, si alguien sospechaba algo de él, realmente no pasó a pensar lo contrario".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta volvió a emitir el pasado viernes.