Las redes sociales están plagadas de vídeos en los que hombres jóvenes se presentan como agentes que propagan la idea de que es fácil hacerse de oro con Onlyfans, y se ofrecen para gestionar las cuentas de las mujeres a las que denominan "modelos". Instan a las jóvenes a seguir sus consejos para escalar las cifras de beneficios de sus cuentas exponencialmente.

Equipo de Investigación ha viajado hasta Andorra, donde vive uno de estos agentes que se prodiga en las redes sociales. Desde la pandemia, en 2020, es el dueño de una agencia de marketing y se hace llamar "el rey de Onlyfans", presumiendo de las mujeres a las que representa.

Se llama Sergio Favda, y gestiona las cuentas de 25 jóvenes. Comenzó en Onlyfans con su ex. "Nos gustaba subir cosas salidas de tono, exhibiéndonos un poco. Cuando descubrimos Onlyfans era una locura". Según ha narrado a Equipo de Investigación, el primer mes obtuvo entorno a los 1.500 euros gracias a sus vídeos pornográficos: "Subíamos de todo, masturbaciones, sexo...".

"Al principio lo hacíamos juntos, pero ya vimos que el reclamo era más ella. Entonces yo me aparté un poco como imagen del perfil y me dediqué a ver de qué forma podíamos captar más clientes", ha explicado. Así, llegó a venderse como "el rey del management". "Me lo considero, la verdad que soy el rey", ha espetado.

Ahora, tiene claro el perfil que busca: "Me gusta que las modelos que llevo yo tengan un perfil así como de inocente, que parezcan inocentes, pero que estén buenas". También pide que sean jóvenes, "y si son menores, mejor".