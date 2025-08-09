Sorpresa tras la puerta: lo que hallaron en la casa de los acusados de estafar a Amazon

Equipo de Investigación se citó en 2022 con un agente que explicó lo que encontraron tras registrar las viviendas de las personas sospechosas de haber estafado a Amazon: medio millón de euros en total, en dos años.

Equipo de Investigación desveló en este fragmento de un programa de 2022 dedicado al negocio de las devoluciones cómo la Policía pudo finalizar, tras dos años de investigación, una operación de unos sospechosos de haber estafado a Amazon.

En este vídeo, el programa habla con una de las agentes sobre los registros que se hicieron en los domicilios de los estafadores, donde se muestra cómo analizaron los ordenadores personales en busca de información sobre sus compras y devoluciones.

Además, la unidad canina se encargaba de registrar sus dormitorios buscando dinero en efectivo. "Encuentran en uno de los domicilios 10.000 euros y en otro 100.000", explica la agente. Un dinero que estaba escondido debajo de la cama de uno de los padres. "Esta gente tiene entre 24 y 25 años, los registros se hacen en domicilios familiares", añade.

En total, en dos años habrían estafado medio millón de euros.

