El demoledor informe de la Policía sobre la atracción en la que murió Iván Castaño: los tornillos se partieron desde dentro

Equipo de Investigación analiza el caso de Iván Castaño, un hombre de 36 años que murió en una atracción de feria que estaba funcionando a pesar de que no tenía autorizada la puesta en funcionamiento por falta de documentación.

En cuatro años, se han registrado en España 16 accidentes graves en atracciones de feriaque han dejado 45 heridos y 6 muertos. Entre ellos una niña que estaba en unas colchonetas, pero murió electrocutada e Iván, un hombre de 36 años que murió en el acto después de que el brazo de la atracción en la que estaba subido se desprendiera.

Sus padres, Lola Hervella y Secundino Castaño, que quieren depurar responsabilidades, aseguran a Equipo de Investigación que han vivido "una película de terror". "Esa atracción no podía estar funcionando", afirma rotunda Lola.

Los padres de Iván tienen un informe que dice que no se autoriza la puesta en funcionamiento de 8 atracciones en total, entre ellas el Saltamontes donde murió Iván, porque no tenía la documentación completa. A pesar de ello, apunta que "estuvo cinco días funcionando".

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver imágenes que delatan que un año antes, uno de los brazos del Saltamontes ya fallaba. "A mi sobrina y a mí, en un salto, se nos abrió la barra de protección. Lo de gritar que la parasen, por supuesto que no funcionó porque el tipo no hizo ni caso", afirma un usuario en redes sociales.

La inspección ocular no deja dudas y la policía redacta un informe demoledor. El brazo desprendido del Saltamontes no estaba bien sujeto y descubren que parte de los cuatro tornillos que lo sostenían, se partieron desde dentro. "Pasan por ahí miles de personas y que no haya hecho nada, ese hombre tenía que estar en la cárcel", señala Secundino.

* Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: La ley de la feria' en atresplayer.com.