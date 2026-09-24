Gizmo vuelve a casa: 'Gremlins' prepara su regreso con una tercera película 40 años después de conquistar a toda una generación

Los detalles Warner Bros ha lanzado el primer avance de la tercera película de 'Gremlins', que tiene previsto su estreno en 2028. Una saga que marcó a toda una generación y que vuelve a la gran pantalla.

Gizmo, el entrañable mogwai de los años 80, regresa a la gran pantalla con la tercera película de 'Gremlins', cuyo estreno está previsto para 2028. Warner Bros ha lanzado el primer avance, despertando la nostalgia de aquellos que recuerdan las reglas esenciales: no mojar a Gizmo, mantenerlo alejado de la luz solar y no alimentarlo después de medianoche. La saga, que marcó una época, combina humor y terror, y conquistó tanto a jóvenes como a adultos. La nueva entrega promete revivir el universo que convirtió a los gremlins en iconos culturales, manteniendo las reglas para evitar el caos.

Hay personajes que pasan a formar parte de la memoria colectiva. Y Gizmo es uno de ellos. Peludito, con los ojos saltones y esas enormes orejas que lo hicieron irresistible, el pequeño mogwai conquistó a toda una generación en los años 80. Ahora, casi cuatro décadas después, vuelve a la gran pantalla.

Warner Bros ha lanzado el primer avance de la tercera película de 'Gremlins', que tiene previsto su estreno en 2028. Una nueva oportunidad para reencontrarse con Gizmo y con esos pequeños monstruos que consiguieron algo difícil de repetir: provocar terror y ternura al mismo tiempo.

Porque 'Gremlins' fue mucho más que una película de monstruos: "Marcó una época". Al principio, todo era ternura, un pequeño ser adorable que cualquiera querría tener en casa. Pero había que seguir las reglas y eran tres. Tres normas sencillas que, décadas después, muchos todavía recuerdan: no mojar a Gizmo, mantenerlo alejado de la luz del sol y, sobre todo, no darle de comer después de medianoche.

Una mezcla entre humor, terror e incluso ternura

El problema llegaba cuando esas reglas se rompían. Entonces, lo que parecía una historia adorable se transformaba en una auténtica invasión de criaturas descontroladas. Los pequeños mogwais dejaban paso a los gremlins, mucho menos simpáticos y bastante más gamberros. La ciudad se convertía entonces en su particular parque de juegos y aquella mezcla de humor y terror conseguía mantener al público entre la risa y el susto.

Y eso que, en principio, era una película también pensada para un público joven. Aunque no todos los niños de los 80 la recuerdan precisamente con una sonrisa. "Uy, a mí me dio miedo, miedo", recuerda una mujer entrevistada por laSexta.

Otros, en cambio, se quedaron fascinados por aquellos pequeños rebeldes. Especialmente por algunas de las escenas más recordadas de la película, como la secuencia en el cine protagonizada por los gremlins: "Me encantó", resalta una fan.

La saga regresará en 2028 con Gizmo de nuevo como protagonista y con la promesa de recuperar ese universo que convirtió a los gremlins en iconos de la cultura popular. Así que sí, habrá que hacer un pequeño repaso de los apuntes antes de volver a encontrarnos con ellos. Porque las reglas siguen siendo las reglas, todo para no volver a ver a Rayita.

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