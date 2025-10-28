¿Qué cambia con Junts en la "oposición"? El futuro de una relación que ya estaba rota con el Gobierno de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el Palacio de la Moncloa

El contexto Junts ya ha votado en contra de medidas como la reducción de la jornada laboral, la revalorización de las pensiones o el decreto antiapagones, llegando a rechazar la ley de amnistía en primera vuelta.

Algo que ya está roto no puede romperse. Desde el año 2023, Junts ha aprovechado su posición de socio necesario con el Gobierno para hacerse notar, elevando el tono en cada votación en la que han sido necesarios para sacar adelante medidas y recordando su lista de deberes pendientes al Ejecutivo. Los acuerdos de Bruselas que permitieron materializar al Gobierno de coalición pese a su debilidad parlamentaria han quedado dinamitados este lunes, con el anuncio de Carles Puigdemont del paso de la formación que lidera a la "oposición".

Pero, ¿qué cambia realmente a partir de ahora con esta novedad? La realidad es que, con lo que venía pasando hasta ahora y las novedades que compartieron desde la formación catalana tras su reunión en Perpiñán (Francia), parece que todo va a seguir produciéndose de una manera parecida. Hasta ahora, el Gobierno ha tenido que negociar la aprobación cada medida con cada formación política, incluso con Sumar, su socio de coalición. Tanto es así que desde el PSOE no se ha trasladado preocupación por esta decisión, mostrando su mano tendida al diálogo para poder llegar a acuerdos con Junts en lo que resta de legislatura, según pudo saber laSexta.

Hasta ahora, la formación catalana ha votado en contra de la reducción de la jornada laboral, de la revalorización de las pensiones, del decreto antiapagones y de siete de las diez iniciativas del Gobierno que han caído en esta legislatura. Su oposición hasta ahora ha sido tal que llegaron a votar en contra de la ley de amnistía en una primera votación. Por otro lado, desde que arrancó el curso político Junts ha votado 'sí' junto al PSOE en seis ocasiones de un total de ocho iniciativas presentadas por los socialistas. La última vez que Junts votó junto al Gobierno fue hace menos de 20 días, cuando los de Puigdemont apoyaron en el Congreso la Ley de Movilidad Sostenible.

"Sánchez no tendrá Presupuestos. No tendrá capacidad para gobernar"

Ahora, estos apoyos se antojan más complicados, según aseguró un agresivo Carles Puigdemont, que avanzó que solo hablarán con el Gobierno de medidas que "vayan bien para Cataluña". "Si no, adiós", zanjó el expresident de la Generalitat. "El Gobierno español no tendrá ni podrá recurrir a la mayoría de investidura. No tendrá Presupuestos. No tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar sillones pero no podrá gobernar. Podrá tener poder pero no podrá ejercer el gobierno", aseveró desde Perpiñán.

Desde otras formaciones como el PNV inciden en que este supuesto giro en las relaciones entre Junts y PSOE "ya se sabía", como trasladan fuentes de la formación a laSexta, que descartan que el Gobierno vaya a caer de la noche a la mañana.

Eso sí, invitan a Sánchez a "asumir su responsabilidad y trabajar para aunar mayorías", algo que ya ha venido haciendo en lo que lleva de legislatura. Porque, pese a los mensajes agoreros, en ningún momento se ha hablado de apoyar una futura moción de censura que tumbe al Gobierno de Sánchez.

Dos votaciones importantes a la vista

"El PSOE ha considerado que sus tempos y ritmos eran los únicos válidos. El PSOE ha estado ignorando su debilidad parlamentaria y ha menospreciado los avisos y las señales que hemos ido lanzando en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros en Suiza. No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Cataluña", criticó Puigdemont. Fuentes de la formación trasladaron a la agencia EFE que el Gobierno se enterará de su postura a partir de ahora "por el panel de votación" del Congreso de los Diputados.

Esta postura de Junts tiene que quedar refrendada por la militancia de Junts, que comenzará este miércoles a las 10:00 horas y finalizará el jueves a las 18:00 horas, momento en el que se darán a conocer los resultados de la misma.

En definitiva, Junts mantendrá esa premisa de que Sánchez "no es de fiar", una frase de Carles Puigdemont eleva a este nuevo escenario en el que la formación catalana tendrá que posicionarse en votaciones importantes que tendrán lugar en noviembre: la financiación singular para Cataluña y la ley ELA.

