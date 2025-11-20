Hoy, Equipo de Investigación estrena 'El rastro de Franco', un programa especial por el por el 50º aniversario de la muerte del dictador

El especial presentado por Glòria Serra se emite tras El Intermedio y examina los vestigios del franquismo aún presentes en calles, iglesias y monumentos y cómo ese legado se mantiene bajo la protección del patrimonio cultural.

laSexta emite esta noche, jueves 20 de noviembre, a partir de las 22:45 horas, 'El rastro de Franco', un especial de Equipo de Investigación presentado por Glòria Serra.

Coincidiendo con el 50º aniversario del fallecimiento del dictador, el programa realiza un viaje periodístico por la memoria reciente del país para descubrir las huellas del franquismo que aún permanecen en calles, iglesias y monumentos, y cómo parte de ese legado se mantiene bajo la figura del patrimonio cultural.

A través de imágenes de archivo y grabaciones inéditas, Equipo de Investigación analiza cómo los símbolos del franquismo -cruces, estatuas, placas o mausoleos- han sobrevivido al paso del tiempo. Desde las placas de viviendas construidas durante el régimen hasta la Pirámide de los Italianos en Burgos, el especial revela cómo, medio siglo después, la memoria de la dictadura aún está presente en el paisaje español.

El equipo de Glòria Serra viaja de Zaragoza a Barcelona y Callosa de Segura (Alicante), de Melilla a Burgos y Soria, para documentar los lugares donde todavía permanecen símbolos de exaltación franquista.

Además, el programa incluye los testimonios de Emilio Silva (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), el abogado Eduardo Ranz, la historiadora Carlota Martínez Sáez y protagonistas de los conflictos locales que han marcado la aplicación de las leyes de memoria.

Una mirada periodística al pasado que sigue presente

A través de cuatro bloques -El vestigio más numeroso, Las esculturas ecuestres, Las cruces a los caídos y La pirámide de los italianos-, el especial examina cómo España gestiona su herencia simbólica del franquismo: quién la retira, quién la conserva y quién intenta blindarla como patrimonio cultural.

'El rastro de Franco' es una investigación sobre la memoria y los vestigios del poder que resisten al paso del tiempo. El programa combina rigor periodístico, contexto histórico y una puesta en escena visual que muestra cómo la memoria del franquismo sigue dividiendo a la sociedad española.

