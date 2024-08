El asesinato de Juan Holgado nunca se llegó a aclarar. El joven murió en una gasolinera de Jerez acuchillado, un crimen lleno de incógnitas y una investigación cuestionada. Su familia no paró de luchar y su padre se convirtió en el 'padre coraje' por infiltrarse entre los toxicómanos. Y así lo contó Francisco Holgado en un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

"Yo lo tengo muy claro, esto me cueste la vida, la salud o me tenga que meter donde me tenga que meter, voy a seguir", asegura Francisco que lleva más de 20 años de lucha. De hecho, solo dos semanas después del crimen, él acudió a los medios de comunicación a denunciarlo.

Lo bautizó como padre coraje el periodista José Contreras, en un reportaje donde contó cómo se infiltró en los bajos fondos de Jerez con una grabadora. El periodista explica que lo que más le impresionó es "el arrojo, la capacidad y la sangre fría que tenía porque había pasado 9 meses en el subsuelo de la delincuencia". "Grabó 12 cintas de 90 minutos", cuenta.

Francisco tiene 71 años y sigue su lucha, cuenta al programa. "Yo he hecho lo que tenía que hacer", señala, pero admite que "esto va quemando" y "marca bastante". Tuvo que dejar el trabajo porque no podía investigar y trabajar: "Me dieron la invalidez total y absoluta". "Yo lo tengo muy claro, esto me cueste la vida o la salud, me tenga que meter donde me tenga que meter, voy a seguir", afirma.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado el archivo de la causa por el crimen de Juan Holgado, un joven de 26 años asesinado a cuchillas en una gasolinera de Jerez de la Frontera. La Justicia da carpetazo así a 20 años de lucha del 'Padre coraje' sin hallar culpables. Él asegura que recurrirá al Tribunal Constitucional.