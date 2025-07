Habla una vecina de Madrid a la que quieren desalojar: "Me quieren quitar el techo para meter a un turista"

"Es terrible porque nos estamos encontrando en una situación que las personas trabajadoras no tienen posibilidad de pagarse un techo", denuncia Antonia Castillo.

En este programa de 2024, Equipo de Investigación analizó la 'turismofobia'. Y es que el negocio de los pisos turísticos en Madrid continúa en aumento y la capital española ya doblaba en cifra a Berlín respecto a pisos turísticos.

Uno de estos proyectos es el que afectaba a los vecinos de Tribulete 7, quienes recibieron una carta de una sociedad de inversión inmobiliaria informando que sus contratos de arrendatarios expiraban. Y no solo eso, sino que no se iban a renovar y debían abandonar el inmueble.

Antonia Castillo, una de las inquilinas, denunció esta situación en Equipo de Investigación: "Me quieren quitar el techo para meter a un turista. Evidentemente provoca un sentimiento de rechazo muy grande hacia esa gente".

"Es terrible porque nos estamos encontrando en una situación que las personas trabajadoras no tienen posibilidad de pagarse un techo", criticó la afectada, que explicó que pagaba de alquiler unos 600 euros. "A mí me dices a los 57 años que voy a tener que irme a vivir a una habitación alquilada, todas mis cosas a la basura porque es que no tengo dónde guardarlas o que tenga que cambiar incluso de trabajo...".

"Tendremos que irnos a vivir a Ávila, por ejemplo, y vendremos en tren por las mañanas, nos vestiremos de madrileños, para que los turistas piensen que hay vecinos, y por la noche volveremos a Ávila", ironizó la mujer.

Por su parte, la empresa de inversiones que expulsaba a los vecinos aseguraba que su objetivo era crear proyectos que añadieran valor a la sociedad y que fueran sostenibles. Sin embargo, cuando Equipo de Investigación intentó concertar una entrevista con la empresa, les mandan un comunicado en el que garantizaban que las viviendas serían rehabilitadas y destinadas a un uso residencial.

