"He perdido un millón de euros": la confesión de un empresario en plena batalla legal con Amazon

El hombre, que durante cuatro años invirtió en la compraventa de devoluciones al gigante del e-commerce, reclama a la empresa tres millones y medio de euros por impagos y devoluciones que no llegaron a su almacén o que contenían productos distintos a los vendidos.

El mundillo de la compraventa de devoluciones a gigantes del e-commerce como Amazonestuvo en su día muy en boga, aunque son algunos los empresarios españoles que se han visto damnificados por el negocio. Entre ellos, un autónomo de Madrid que ha perdido una batalla legal contra la empresa.

Equipo de Investigación entrevistaba en 2022 a este hombre, que no dudaba en contar su caso. El empresario llegó facturar 20 millones de euros vendiendo a través de la plataforma de comercio online. El comercio a través de Amazon estaba suponiendo hasta el 95% de su negocio. Sin embargo, el problema viene con los productos que son devueltos, por los que tenía que pagar "1,99 euros", y que, en algunas ocasiones venían "destrozados o usados ", lo que suponía una pérdida de dinero para el empresario.

"El problema es que Amazon nos lo manda todo a nosotros y nosotros somos los que revisamos la devolución. Tenemos que reclamar y Amazon decide si la devolución es correcta o no, y en el 99% de los casos da la razón al cliente, por lo que a ti te quitan el dinero, pagas el gasto de envío y de recogida, y el producto es inservible, de manera que al final quien sale perdiendo no es ni Amazon ni el comprador, sino el vendedor", relataba.

Así, el hombre denunciaba que había perdido "más de un millón de euros con las devoluciones" . "En una ocasión, un cliente nos estafó más de 1.500 euros. Compró un abrigo, unas zapatillas y un chaleco de Armani, y nos devolvió un chaleco de Repsol, unas zapatillas completamente destrozadas y en otra ocasión nos mandaron piedras", recordaba el hombre, que reclamaba a Amazon tres millones y medio de euros por impagos y devoluciones que nunca llegaron a su almacén o que contenían productos distintos a los vendidos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

