Un transportista de Amazon se sincera: "Si me pillan diciendo esto no vuelvo a entrar"

El centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares es el epicentro de las devoluciones, muy cotizadas en el mercado de compraventa. Los transportistas que mueven los pallets de producto ni siquiera conocen su contenido.

"Si Amazon me pilla diciendo esto, no me volvería a dejar entrar...": un transportista accede a hablar con Equipo de Investigación

La compraventa de devoluciones de Amazon se a convertido en un negocio millonario en España que está poniendo en jaque al sistema. En un especial de Equipo de Investigación de 2022, el programa se acercaba a uno de los centros logísticos más grandes de la empresa en España: el de San Fernando de Henares.

El centro cuenta con 75.000 metros cuadrados, donde el trasiego de camiones es incesante. El tráfico no cesa las 24 horas del día. Hablamos con un transportista, quien asegura que saben que llevan "mercancía", pero desconocen "su contenido por política de la empresa".

Otro transportista accede a hablar, aunque prefiere hacerlo por WhatsApp. "Si Amazon me pilla diciendo esto, no me volvería a dejar entrar...", comienza su mensaje, tras lo que cuenta que él lleva unas "300 o 400 cajas de devoluciones diarias".

"Imagínate a nivel nacional", expresa el trabajador, que subraya que él no puede ver los productos que se devuelven.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

