Habla el primo con el que Yéremi Vargas siempre jugaba en el solar donde desapareció: "Ha sido un tema muy tabú en la familia"

"Pasé lo que pasé, jamás me quitarán tu recuerdo" o "las laágrimas abundan como en el río Duero", son algunas de las frases del rap que el primo de Yéremi Vargas, Magüe Suárez, compuso en honor al pequeño desaparecido en 2007. Una canción que, según contaba a Equipo de Investigación, elaboró para liberarse de la pena.

"Me desahogaba. Me sentía mucho mejor", aseguraba el joven, todavía visiblemente afectado. Además, no duda en lamentar que la desaparición de su primo "siempre ha sido un tema muy tabú" en su familia. Algo respecto a lo que muestra su deseo de que "ojalá cambie", ya que para él "es muy reconfortante hablarlo", así como "recordarle".

Precisamente, Magüe sostiene que "cada vez" que piensa "en cuando era pequeño", no puede evitar pensar en Yéremi. Y es que se criaron "como uña y carne", junto al resto de sus primos con los que jugaban en el solar cercano a su casa, tal y como se observa en las imágenes sobre estas líneas.

En ellas, también aparece José Suárez, el abuelo que les llevaba a jugar en el Vecindario de Las Palmas donde todavía reside la familia, que casi dos décadas después sigue recibiendo información sobre la desaparición sobre el caso. Así lo cuenta el abuelo José, quien asegura que vio al principal sospechoso, conocido como 'El Rubio', en distintas ocasiones allí, donde disfrutaban sus nietos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación titulado Yéremi: caso abierto emitido en el año 2021 y que aborda la desaparición del menor canario.

