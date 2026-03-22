Habla un examigo de 'Anita la fantástica': "Llegué a ingresarle 430.000 euros y no me devolvió nada"

José Lema, un ganadero que terminó convirtiéndose en el trabajador -y víctima- de 'Anita, la fantástica', la describe como una "persona muy dicharachera con la que enseguida coges confianza: "Llegué a ingresarle 430.000 euros".

Equipo de Investigación se trasladó en 2024 a un pueblo de A Coruña, a Mazaricos, para hablar con José Lema, un ganadero aficionado a las motos que terminó convirtiéndose en el trabajador -y víctima- de 'Anita, la fantástica'. Según explicó el hombre, se trata de una "persona muy dicharachera con la que enseguida coges confianza". José recuerda que rápidamente se hicieron inseparables y comenzaron a hacer viajes juntos, a los que también se unía otro amigo.

"Nos vendía unos packs de viaje de Moto GP y esos packs, si no se llegaban a cumplir, estaban asegurados y nos daban lo pagado más una indemnización", afirmó José, que explicó en el vídeo: "Es decir, si el viaje te vale 2.000 euros, tú pagas dos y, si fallaban, te reembolsaban cuatro". Sin embargo, 'Anita' nunca les "dio ninguna documentación". "Solo teníamos lo que nos mandaba por WhatsApp".

"Llegué a ingresarle 430.000 euros. No recuperé nada", afirmó José, cuya relación con 'Anita, la fantástica' terminó cuando le pidió que le pagara lo que le debía.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Anita, la fantástica' en atresplayer.