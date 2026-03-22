El abogado que presentó una demanda contra la promotora de Charly llevaba a más de 100 clientes: "Hay casi dos millones de euros estafados"

Equipo de Investigación habló en este reportaje de 2023 con el abogado que preparaba una demanda civil multitudinaria contra la empresa de construcción de Charly, condenado en 2025 por estafa.

El abogado Bartolomé Salas preparaba en 2023 una macrodemanda civil contra la empresa de construcción de Carlos García, alias 'Charly', un estafador que fue condenado en diciembre de 2025 a 18 años de cárcel por cometer la mayor estafa inmobiliario de Baleares: timó 3,3 millones a 240 personas.

Equipo de Investigación hablaba con Salas para conocer todos los detalles del caso y descubría que el letrado llevaba a más de 100 clientes y que la cifra de la estafa ascendería a casi dos millones de euros.

Salas estaba contactando con uno de sus colegas, Eduardo Valdivia, para unirse en la presentación de esta demanda y trabajar de forma coordinada. "Está apareciendo gente que se ha dado cuenta de que ha sido estafada y creo que la cantidad estafada está subiendo", le indicaba.

El letrado calculaba que había más de 250 personas afectadas por este fraude. "De las 32 promociones que fueron investigadas, únicamente de siete tenía el solar en propiedad", explicaba al reportero del programa de laSexta. "De los otros 25 no tenía tan siquiera la propiedad del solar", detallaba. Aún así, ofertaba las ventas a sabiendas de que nunca iba a poder llevar a cabo lo que él vendía.

"No existía nada, todo era una cortina de humo. No había nada detrás", aseguraba. "Lo pusimos todo en conocimiento de la Guardia Civil".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

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