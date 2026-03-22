Así se truncó el sueño del jeque que compró el pueblo de Peguera para convertirlo en un resort de lujo

El jeque dubaití Butti Bin Maktoum, quien en 2003 compró por tres millones y medio de euros Peguera, una aldea situada a 130 kilómetros de Barcelona, para convertir el pueblo en un resort. Pero, ¿qué paso?

En este reportaje de 2023, Equipo de Investigación analizó la figura del jeque dubaití Butti Bin Maktoum, quien en 2003 compró por tres millones y medio de euros Peguera, una aldea situada a 130 kilómetros de Barcelona, y a 50 de Francia y Andorra.

Su objetivo era convertirla en un resort de lujo no apto para todos los bolsillos, compuesto por más de 40 chalets, un hotel de 40 habitaciones, y un aparcamiento a la entrada del poblado. Sin embargo, su sueño se vio truncado. Y es que nueve años después de comprar el pueblo, la Generalitat solo dio el visto bueno a la rehabilitación de las 30 casas y a la construcción de un hotel.

Consultamos el registro de la propiedad y comprobamos que no aparece en ninguna parte el nombre del jeque, sino que la que aparece como propietaria es una empresa cuyo administrador único es el dueño del criadero de halcones donde el jeque adquirió sus animales. Harald Kuspert, administrador de la empresa, explicó a los reporteros de Equipo de Investigación que "en este país las cosas tardan tanto tiempo en decidirse que uno busca otras oportunidades". "Al final, lo ha dejado por aburrimiento", afirmó Kuspert en referencia al jeque del que dijo que se había "desilusionado con el proyecto por el tiempo que se tardó".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Se vende pueblo' en atresplayer.