El cambio de vida de Charly, el estafador: de gastarse 712.000 euros en el casino a trabajar como repartidor en Colombia

Charly fue condenado en diciembre de 2025 a 18 años de cárcel por cometer la mayor estafa inmobiliaria de Baleares: timó 3,3 millones de euros a 240 personas. Equipo de Investigación analizaba su caso en un reportaje de 2023, en el que contaba cómo era el tren de vida del estafador ya en prisión y también cómo se desarrolló su fuga a Colombia.

Hasta Colombia se desplazaba Equipo de Investigación en 2023 tras la pista de Carlos García, alias 'Charly', un estafador que fue condenado en 2025 por timar 3,3 millones de euros a 240 personas. Charly se marchó a Buga, una ciudad de 98.000 habitantes, para esconderse en un barrio humilde de las afueras.

Como pudo comprobar el programa de laSexta, no era fácil encontrar a alguien que lo reconociera entre sus vecinos. Sin embargo, uno de ellos daba una pista: "Vivió aquí en tiempos".

La reportera llegaba a la casa de la abuela de su pareja. Ella les enseñó la casa en la que se había refugiado el español. Una sencilla vivienda en la que se ocultó el hombre que gastó más de medio millón de euros en el casino en seis meses.

Ella aseguró que Charly había llegado a Colombia con solo 10 millones de pesos (2.000 euros en efectivo). "Mi nieta tiene un hijo de él. Eso me dijo ella. Me dijo: 'Abuela, le mando a mi esposo que va de vacaciones'", relataba la señora. A la semana siguiente llegó ella.

Su nieta le dijo que Charly tenía una inmobiliaria y que sus padres tenían mucho dinero. En Buga, dice la abuela, "tenía muchas amigas". Le era infiel a su nieta. Sin embargo, aseguraba que era de lo más "decente". "Vino mono (rubio) y después se puso el pelo negro", destacaba.

Ella no sospechó nada cuando el estafador cambio de aspecto de manera radical. Se cortó el pelo, se tiñó de moreno y se dejó barba.

En Colombia, trabajó de repartidor irregular. Un equipo de agentes de la policía colombiana junto a dos investigadores de la Guardia Civil española localizaron a Charly seis meses después de su huida.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

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