Pasan los días y todo sigue igual: PP y Vox siguen sin cerrar un pacto para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León

Los detalles Pasan los días, pero no se desatascan las conversaciones entre Génova y Bambú para conseguir conformar gobierno en las tres comunidades autónomas en las que se han celebrado elecciones.

Las comunidades autónomas de Extremadura, Aragón y Castilla y León enfrentan bloqueos políticos debido a la falta de acuerdos entre el Partido Popular y Vox. En Castilla y León, las negociaciones comenzarán el miércoles, con el foco en la estabilidad presupuestaria, como ha señalado Alfonso Pérez Mañueco. Se busca un compromiso para garantizar los presupuestos hasta 2028. Vox espera formar parte de los gobiernos autonómicos del PP, según Santiago Abascal, quien ha expresado su deseo de gobernar incluso en solitario. Miguel Tellado insta a dejar de lado los cálculos electorales para alcanzar un acuerdo, especialmente en Extremadura y Aragón.

91 días sin Gobierno en Extremadura. 42 en Aragón. Y ya van por 7 en Castilla y León. El contador sigue corriendo mientras las tres comunidades autónomas siguen atrapadas en un bloqueo político ante la falta de acuerdos entre Partido Popular y Vox.

Una negociación que en territorio castellanoleonés empezará este próximo miércoles, como ha avanzado Alfonso Pérez Mañueco, con la estabilidad presupuestaria encima de la mesa: "Unos presupuestos, los más grandes de la historia".

Aunque con algunos cambios respecto a ese compromiso. Porque el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León quiere garantizar los presupuestos hasta 2028: "Por confirmar: para que haya fumata blanca tiene que haber un compromiso mínimo de estabilidad presupuestaria para dos años; Para dos años, sí".

Un gobierno de coalición con Vox es lo que se espera en los tres gobiernos autonómicos del PP, como ha reconocido Santiago Abascal en una entrevista en 'ABC': "Hemos dicho que sí, que entramos, entre otras cosas porque el señor Feijóo se ha hartado de decir que Vox es un partido que no se atreve a gobernar. No solo queremos gobernar, sino que también queremos gobernar en solitario".

Unos cálculos electorales que Miguel Tellado, secretario general 'popular', le pide abandonar para poder llevar a cabo las negociaciones: "Sin excusas, sin demoras, sin cálculos electorales".

Una petición para un acuerdo que, tras más de 90 días en Extremadura, parece estar a punto de caramelo para evitar volver a las elecciones. Y, en Aragón, ya han pasado 42 días desde los comicios y, a pesar de la premura de Feijóo, parece que Azcón no quiere ir tan rápido con el pacto.

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