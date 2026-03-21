Investigan como violencia vicaria el asesinato de una niña de tres años ahorcada en Torrevieja

Los detalles La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años en Torrevieja (Alicante), cuyo padre también ha sido hallado muerto, al parecer, tras haberse suicidado.

La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años en Torrevieja, Alicante, como un posible caso de violencia vicaria. La menor fue encontrada muerta junto a su padre, quien aparentemente se suicidó. La madre, de 36 años, alertó a las autoridades tras no poder contactar con el padre y temer por la seguridad de su hija. Los cuerpos fueron hallados en el domicilio del presunto autor. No existían denuncias previas de maltrato entre los padres. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, expresó su conmoción por los hechos y los calificó de "terrorismo insoportable".

La Guardia Civil está investigando como un posible caso de violencia vicaria el asesinato de una menor de edad de tres años en Torrevieja (Alicante) a manos de su padre, de 40 años, cuyo cuerpo también fue hallado muerto, al parecer, tras haberse suicidado.

Según ha publicado la Agencia Efe citando a fuentes cercanas al caso, ambos cuerpos fueron encontrados ahorcados alrededor de las dos de la madrugada de este sábado.

La madre, de 36 años y expareja del supuesto autor del crimen, avisó durante la noche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él. Tras este aviso, la Guardia Civil se dirigió a comprobar lo que sucedía y localizó los cuerpos sin vida en el sótano del domicilio del presunto autor.

Tras ello, la madre ha sido trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad. Según el citado medio, cuando la mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja manifestó haber sufrido malos tratos y haber recibido amenazas de muerte dirigidas a la hija si no terminaba con su relación actual con otro hombre.

El caso está siendo dirigido por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado "conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante", unos hechos que ha calificado de "terrorismo insoportable" en su perfil de X, desde donde ha transmitido su cariño "para su familia y amigos".

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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