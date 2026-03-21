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Desorientado y haciendo la prueba de alcoholemia: sale a la luz el vídeo de la detención de Justin Timberlake por conducir ebrio

Los detalles Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, se han publicado las imágenes del artista siendo parado por un agente de policía, el diálogo que mantiene con él antes de su detención y su posterior declaración en comisaría.

Desorientado y haciendo la prueba de alcoholemia: sale a la luz el vídeo de la detención de Justin Timberlake por conducir ebrio
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Solo unas horas después de que Justin Timberlake llegara a un acuerdo con la Fiscalía para que se pudieran publicar unas imágenes editadas de su detención por conducir ebrioen junio de 2024 en Long Island (Nueva York), la agencia AP ha publicado dos vídeos en los que se ve la conversación que el artista mantiene con un agente, la prueba de alcoholemia, su detención y su declaración en comisaría.

El cantante demandó a principios de este mes de marzo al municipio de Sag Harbor (Long Island), donde fue arrestado, cuando estaba a punto de hacer público el video, grabado con una cámara corporal, alegando que se afectaría su reputación. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, los abogados del cantante y compositor y los del municipio acordaron que se pudiera publicar con una versión editada las imágenes.

Y, en las mismas, se ve la conversación que Timberlake mantiene con el agente de policía que le para y en el que le cuesta explicar por qué se encuentra allí más allá de aclarar que el coche que conduce es de alquiler. Posteriormente, se le ve haciendo la prueba de alcoholemia de andar dando pasos con un pie pegado al otro, una prueba que no logra completar.

Tras ello, el nuevo corte muestra cómo el artista tiene que darse la vuelta para ser detenido y ser llevado a comisaría. Ahí aparece una mujer del entorno del artista que intenta convencer los agentes de que no le detengan, pidiéndoles que "le hagan un favor", pero no ceden y se llevan a Timberlake a comisaría.

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