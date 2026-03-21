Los datos que señalaron a Óscar como sospechoso de la muerte de Esther López

Según explica David del Olmo, perito informático forense, las antenas de telefonía móvil "sitúan a Óscar a las 3:22 horas y Esther a las 3:26 horas en la residencia de Óscar".

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2023, los agentes analizaron las últimas posiciones del móvil de Óscar y de Esther López la noche en la que la joven desapareció. David del Olmo, perito informático forense, explicó que "un dato muy importante" que revelaban las antenas de telefonía móvil es que "sitúan a Óscar a las 3:22 horas y Esther a las 3:26 horas en la residencia de Óscar".

Sin embargo, Óscar afirmó que cuando llegó a su casa se fue a dormir. "Las llamadas que hace mediante el sistema Bluetooth revelan que estuvo despierto, y que desde las 3:29 hasta las 3:40 estuvo conectado a su vehículo", insistió en este vídeo el perito informático forense, que explicó otro dato llamativo: que Óscar realizó dos llamadas a números desconocidos y "una llamada por WhatsApp al teléfono antiguo de Esther, que memoriza como 'Esther Friskis'".

El perito informático forense también destacó al respecto que el móvil de Esther López entró "en 'modo avión' justo un minuto después de recibir la última llamada de su madre", y que "se mantiene en modo avión entre las 6:32 y 8:55, siendo curioso que el de Óscar también permaneciera en 'modo avión' entre las 6:34 y las 9:11".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.