Habla el dueño de un bar de Londres que compró una aldea gallega por 300.000 euros: "Viviremos aquí la mitad del año"

Marcial Raul Doporto, el hombre que ha comprado O Penso, contó en esta entrevista de 2023 cuál era su proyecto para el pueblo: pasará "la mitad" del año en Galicia, y la otra mitad en Londres, donde tiene un negocio.

En este reportaje de 2023, Equipo de Investigación analizó la venta de pueblos como O Penso, una aldea deshabitada durante 13 años que fue vendida por 300.000 euros a Marcial Raul Doporto, propietario de un bar en Londres.

"El proyecto para mí es que poco a poco vengan personas aquí personas a trabajar y a hacer su vida con diferentes cosas, un poco de turismo, un poco de reforma...", explicó en la entrevista Marcial, que destacó que lo va a hacer "con calma" ya que tras la compra se había quedado sin dinero.

Respecto a si tiene la idea de mudarse a vivir a O Penso, Marcial Raul Doporto desveló que se mudará "solo la mitad del año", porque tiene un negocio en Londres, su mujer trabaja allí también y sus hijas "están muy bien en la escuela y tienen allí muchos amigos allí". "Por el momento, vamos a continuar viviendo en Londres también", concluyó.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Se vende pueblo' en atresplayer.