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Santiago Segura: "Torrente nació como un franquista ultraderechista cochambroso y ahora te lo puedes encontrar en la política española"

"¿Qué clase política tenemos?", se ha preguntado el actor y director, quien ha destacado que "hay casos de corrupción muy flagrantes". "En el Congreso no veo más que descalificaciones e insultos", ha lamentado.

Santiago Segura

José Yélamo ha destacado de Torrente que es un "personaje machista y franquista", a lo que Santiago Segura ha añadido que también es "racista y alcohólica". "Como no puede ser de otra forma, lo intenta en un partido de ultraderecha", ha apuntado Yélamo, tras lo que el actor ha señalado que "lo captan en 'Nox', pero dice una de las frases más importantes que es 'Álabos', el ministro ese, es mi referente en la política'".

Así, el director ha señalado que "Torrente nació como un franquista ultraderechista cochambroso y ahora te lo puedes encontrar en la política española, en la izquierda o la derecha". "Entonces, ¿qué clase política tenemos? No hablo de todos, porque no se puede generalizar, pero la ha bajado mucho y hay casos de corrupción muy flagrantes", ha criticado Segura.

En este sentido, el protagonista de Torrente ha declarado que no ve "más que descalificaciones e insultos en el Congreso". "Veo menos propuestas de soluciones. ¿Estáis para arreglar el país o para decir 'no' y el 'y tú más'?", se ha preguntado.

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