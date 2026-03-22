Salarios al descubierto: una nueva directiva europea desvelará a partir de junio los sueldos entre trabajadores del mismo puesto.

Los detalles La transparencia salarial dará un paso adelante con un objetivo claro: reducir la brecha salarial, especialmente la de género, que en España supera el 15%, por encima de la media de la Unión Europea.

La nueva directiva europea, que España deberá aplicar a partir de junio, busca aumentar la transparencia salarial para reducir la brecha de género, que en España supera el 15%. Tradicionalmente, hablar de sueldos ha sido un tabú, pero esto cambiará con la obligación de las empresas de informar sobre las bandas salariales y sueldos medios. Además, durante los procesos de selección, deberán comunicar el salario antes de la entrevista y no podrán preguntar sobre el salario anterior del candidato. Las empresas que no cumplan podrán ser denunciadas. Algunas, como Alan, ya han adoptado la transparencia salarial, lo que les ha permitido atraer y fidelizar talento.

¿Sabemos cuánto gana nuestro compañero de trabajo? ¿Cobramos lo mismo por hacer lo mismo o existen diferencias? La pregunta, incómoda para muchos, está cada vez más cerca de dejar de ser un tabú ya que con la nueva directiva europea que España deberá aplicar a partir de junio, la transparencia salarial dará un paso adelante con un objetivo claro: reducir la brecha salarial, especialmente la de género, que en España supera el 15%, por encima de la media de la Unión Europea.

Hasta ahora, hablar de sueldos ha sido casi un tema prohibido para muchos ciudadanos. "Es algo privado, nadie se tiene que enterar de qué cobro", afirma Begoña, mientras una joven añade que "el rango salarial tendría que ser privado".

Sin embargo, esta cultura de secretismo empieza a cambiar. La directiva europea obligará a las empresas a ofrecer mayor información sobre los salarios y los trabajadores tendrán derecho a conocer las bandas salariales o los sueldos medios de su categoría profesional. "Tienen derecho a conocer cuál es la banda salarial o los salarios medios", explica Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA).

De esta manera, a partir del mes de junio, España tendrá que aplicar una nueva directiva europea que es muy clara: mismo salario para el mismo trabajo. "Da una vuelta de tuerca y va a reforzar mucho más los mecanismos de transparencia", señala la experta.

Otro de los cambios más relevantes afectará a los procesos de selección ya que las empresas estarán obligadas a informar del salario, o un rango cercano, antes de la entrevista. Además, las empresas no podrán preguntar a los candidatos cuánto cobraban en su trabajo anterior.

Si no cumplen, podrán ser denunciadas: "Se va a crear un canal de denuncia para que la inspección de trabajo sancione a esas empresas", añade la presidenta de ASNALA.

Empresas que ya aplican la transparencia

Algunas empresas ya han adoptado este modelo de forma voluntaria. Es el caso de la empresa Alan, donde los salarios son completamente públicos: "Cualquier persona dentro o fuera de la empresa puede saber cuánto se cobra", explica Cristina Pérez de López, directora de marketing en España, que dice notar los beneficios. "Nos ayuda a capturar o a traer a un talento mayor, a motivarlo y fidelizarlo", asegura.

Lo que parece claro es que el silencio en torno a los sueldos empieza a desvanecerse. Y, con ello, una de las barreras históricas para detectar y corregir desigualdades en el trabajo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.