Ahora

Hemeroteca de Equipo de Investigación

Habla el dueño de un bazar sobre Temu: "Vende más barato de lo que nosotros compramos al proveedor"

"Esto (un cable), por ejemplo, nosotros lo vendemos a 4,95 euros. En Temu pues puede salir por 1 o 1,50 €, es muy jugoso", explica el dueño de un bazar chino.

Habla el dueño de un bazar sobre Temu: "Vende más barato de lo que nosotros compramos al proveedor"

En este reportaje de Equipo de Investigación en 2024, el programa habló con el dueño de un bazar chino sobre cómo las plataformas online como Shein o Temu les hacían la competencia a las tiendas físicas. Y es que, ante la falta de repartidores de Shein o Temu, ambas plataformas incluso, usan comercios locales como punto de recogida de sus pedidos. Comercios que van desde un herbolario a una inmobiliaria.

"Llevamos 20 días recibiendo paquetes. Recientemente, yo pensaba que a lo mejor me trae un paquete, dos al día... Me equivoqué, es que todos los días tenemos una recepción de 20 paquetes y luego te entrega otros diez", explicó el hombre, que aseguró que por culpa de estas plataformas sus ventas se habían reducido.

"Esto (un cable), por ejemplo, nosotros lo vendemos a 4,95 euros. En Temu pues puede salir por 1 o 1,50 €, es muy jugoso. Temu vende muchas cosas más barato que nosotros lo compramos al proveedor", confesó el hombre en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: lucha de gigantes' en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil contra Lula da Silva
  2. El FBI publica un vídeo del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en su huida y ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información
  3. Netanyahu carga contra Sánchez y le acusa de amenazar a Israel agarrándose a una frase sobre "armas nucleares"
  4. El consejo del Sabadell rechaza la OPA de BBVA por unanimidad y recomienda a sus accionistas "no aceptar la oferta"
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | El príncipe Harry hace una visita sorpresa a Kyiv
  6. ¿Dónde está Beatriz? Se cumplen 33 días desde que desapareció sin dejar rastro en Oliva