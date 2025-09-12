Habla el dueño de un bazar sobre Temu: "Vende más barato de lo que nosotros compramos al proveedor"

"Esto (un cable), por ejemplo, nosotros lo vendemos a 4,95 euros. En Temu pues puede salir por 1 o 1,50 €, es muy jugoso", explica el dueño de un bazar chino.

En este reportaje de Equipo de Investigación en 2024, el programa habló con el dueño de un bazar chino sobre cómo las plataformas online como Shein o Temu les hacían la competencia a las tiendas físicas. Y es que, ante la falta de repartidores de Shein o Temu, ambas plataformas incluso, usan comercios locales como punto de recogida de sus pedidos. Comercios que van desde un herbolario a una inmobiliaria.

"Llevamos 20 días recibiendo paquetes. Recientemente, yo pensaba que a lo mejor me trae un paquete, dos al día... Me equivoqué, es que todos los días tenemos una recepción de 20 paquetes y luego te entrega otros diez", explicó el hombre, que aseguró que por culpa de estas plataformas sus ventas se habían reducido.

