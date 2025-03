Habla un amigo de la infancia de Antonio Anglés, asesino de las niñas de Alcàsser: "Con 20 y pocos años, él ya vendía cocaína y heroína en su casa"

Décadas después del triple crimen de las niñas de Alcàsser, Equipo de Investigación reconstruyó la infancia de Antonio Anglés, el asesino, a través de los testimonios de personas cercanas a él. En un programa emitido por laSexta, se recogió el testimonio de un amigo de su juventud, quien dió detalles sobre su comportamiento y las actividades delictivas en las que estaba involucrado.

"Éramos la 'Banda de Calígula', nos detenían, nos soltaban y, a las pocas horas, ya estábamos detenidos de nuevo. Cogíamos un coche, lo desvalijábamos, entrábamos en alguna tienda a robar dinero y nos llevábamos todo", recordó el amigo de Anglés en Equipo de Investigación.

"Con 20 y pocos años, él ya vendía cocaína y heroína en su casa. Por mucho que su madre le dijera que no lo hiciera, él hacía lo que quería. Fueron muchas las veces que hicieron redadas, pero él siempre escapaba, ya fuera por el tejado o por algún otro lado", añadió.

Además, desveló que Anglés "era un chaval inteligente, no era tonto", pero que "cuando discutía con alguien, se ponía loco, se ponía muy nervioso y se ahogaba".

A pesar de las revelaciones, el amigo de Anglés dejó claro que no quería ser vinculado con él ni con los terribles crímenes por los que fue acusado. "Prefiero que no me relacionen con él en el caso de las niñas, no he tenido nada que ver", afirmó con firmeza.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.