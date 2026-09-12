La guerra contra los pisos turísticos en Madrid llega a los candados de los Airbnb con pegamento y pegatinas

En Madrid operan más de 13.500 pisos turísticos, pero solo 1.008 tienen licencia. Hartos de la situación, varios vecinos del centro han iniciado una campaña con pegatinas y pegamento en los candados para impedir el acceso a los turistas.

El fenómeno de los pisos turísticos en Madrid ha alcanzado tal magnitud que, según los datos recogidos por Equipo de Investigación en un reportaje de 2024, la ciudad llegó a contar con más de 13.500 viviendas de este tipo, de las cuales apenas 1.008 disponían de licencia. Ese desfase entre la oferta real y la regulada ha llevado a algunos vecinos del centro a organizarse por su cuenta contra lo que consideran una ocupación turística fuera de control.

"Perdimos el Barrio de las Letras, Los Austrias, Malasaña"

Uno de los protagonistas de este movimiento es Daniel, fotógrafo de profesión, que ha decidido emprender su particular batalla contra los pisos turísticos ilegales. Su malestar se centra especialmente en la zona centro de la capital, donde considera que barrios enteros han perdido su identidad original frente al avance de este tipo de alojamientos.

El fotógrafo mostró a las cámaras del programa cómo funcionan los candados de códigos que muchos propietarios utilizan para dejar las llaves a los turistas sin necesidad de entregarlas en mano. Asegura que puede llegar a ver entre diez y doce de estos dispositivos en un solo día recorriendo el centro, una imagen que, según reconoce, es una de las que más le indignan de toda esta situación.

Denuncias en redes con miles de seguidores

Daniel utiliza sus redes sociales para publicar la ubicación de cada piso turístico ilegal que localiza. Su última publicación al respecto llegó a superar las 13.000 visualizaciones, una cifra que refleja el alcance que está teniendo este tipo de denuncias ciudadanas entre personas que comparten su misma preocupación.

Pegatinas y pegamento contra los candados

Otro de los vecinos implicados en esta iniciativa, Carlos Marqués, mostró al programa en qué consiste la campaña vecinal en marcha: colocar pegatinas con el mensaje "Fuck Airbnb" tanto en las calles como directamente sobre los candados de las llaves de los pisos turísticos. En algunos casos, según explicó, se llega incluso a poner pegamento en los candados, de forma que resulta imposible utilizarlos para acceder al apartamento, una medida con la que buscan llamar la atención sobre la masificación turística del centro.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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