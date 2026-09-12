La cara oculta de los chiringuitos de lujo de El Palmar: trabajadoras sin agua durmiendo en caravanas

Mientras El Palmar reúne hasta 40.000 personas cada verano, una trabajadora de un chiringuito de lujo de la zona vive en un descampado cercano, compartiendo caravana con hasta diez desconocidos, sin agua corriente y con luz de generador.

Mientras los chiringuitos de El Palmar se llenan cada verano hasta reunir entre 30.000 y 40.000 personas en la zona, a escasos metros de esa fiesta permanente existe una realidad muy distinta. En el descampado anexo a uno de estos negocios de lujo, una de sus trabajadoras pasa la temporada viviendo en condiciones muy alejadas del glamour que rodea al local en el que trabaja.

Una de las empleadas explica que durante los meses de verano se aloja en una caravana que comparte con otras personas, muchas de ellas desconocidas hasta ese momento. Según relata, las caravanas cuentan con camas de matrimonio o individuales según el caso, y el año anterior llegó a compartir la suya con hasta diez personas, entre compañeros de trabajo y otros ocupantes con los que no tenía relación previa.

Uno de los aspectos más duros de esta forma de vida es la falta de agua. La trabajadora reconoce que en el lugar donde se aloja no disponen de suministro propio, y que el baño es un espacio común para todos los que viven allí: una pequeña caseta con un lavabo, lo mínimo indispensable para cubrir esa necesidad básica.

Tampoco cuentan con acceso a la red eléctrica convencional. Según cuenta, la electricidad la obtienen a través de un generador que funciona con un motor de gasolina, una solución improvisada que contrasta con la sofisticación del chiringuito de lujo en el que trabaja durante la temporada.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

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